В Рязани самокатчик въехал в автомобиль
В Рязани самокатчик въехал в автомобиль. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели. Уточняется, что ДТП произошло на улице Мервинской, между рестораном «Вкусно и точка» и центральным автовокзалом. По словам очевидцев, на машине заметна вмятина.
В Рязани самокатчик въехал в автомобиль. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.
Уточняется, что ДТП произошло на улице Мервинской, между рестораном «Вкусно и точка» и центральным автовокзалом.
По словам очевидцев, на машине заметна вмятина.