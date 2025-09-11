В Рязани на 1-ом Новопавловском проезде отремонтируют дорогу
На 1-м Новопавловском проезде прошла встреча жителей по поводу начала ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани. В мероприятии участвовали депутаты, представители городской администрации, подрядной организации и активисты ТОС «Новопавловский Плюс». Ремонт дороги по 1-му Новопавловскому проезду реализуется как проект местной инициативы, предложенный и приоритетно поддержанный жителями в рамках областной программы. В ходе встречи подрядчики подробно рассказали о этапах работ и назвали конкретные сроки выполнения всех запланированных мероприятий.
Фото: Администрация Рязани