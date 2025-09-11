В Рязани мотоциклист уходил от погони и упал на повороте
Инцидент случился ночью на пересечении улиц Урицкого и Вознесенской. На кадрах видно, что водитель пытался уехать от инспекторов ДПС и во время поворота оказался на земле. Правоохранители настигли мотоциклиста. Дальнейшая судьба неизвестна.
Об этом сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».
