В России станут чаще проверять лицензированные автобусные перевозки

В России станут чаще проверять лицензированные автобусные перевозки. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на правительственные документы.

Такой вид поездок перевели в высшую группу риска «А» наравне с опасными грузами.

По новым правилам, автобусы высокого риска будут подвергаться ежегодным обязательным профилактическим визитам и контрольным мероприятиям каждые два года. Они будут включать проверки, контрольные закупки и рейдовые осмотры. Для перевозчиков, отнесенных к категориям значительного, среднего или низкого риска, плановые контрольные проверки проводиться не будут. Однако для первых двух категорий будут сохраняться обязательные профилактические визиты с периодичностью, установленной правительством.