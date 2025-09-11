Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.56 / 84.50 11/09 12:15
Нал. EUR 100.07 / 100.99 11/09 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 329
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 859
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 703
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России станут чаще проверять лицензированные автобусные перевозки
Такой вид поездок перевели в высшую группу риска «А» наравне с опасными грузами. По новым правилам, автобусы высокого риска будут подвергаться ежегодным обязательным профилактическим визитам и контрольным мероприятиям каждые два года. Они будут включать проверки, контрольные закупки и рейдовые осмотры. Для перевозчиков, отнесенных к категориям значительного, среднего или низкого риска, плановые контрольные проверки проводиться не будут. Однако для первых двух категорий будут сохраняться обязательные профилактические визиты с периодичностью, установленной правительством.

В России станут чаще проверять лицензированные автобусные перевозки. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на правительственные документы.

Такой вид поездок перевели в высшую группу риска «А» наравне с опасными грузами.

По новым правилам, автобусы высокого риска будут подвергаться ежегодным обязательным профилактическим визитам и контрольным мероприятиям каждые два года. Они будут включать проверки, контрольные закупки и рейдовые осмотры. Для перевозчиков, отнесенных к категориям значительного, среднего или низкого риска, плановые контрольные проверки проводиться не будут. Однако для первых двух категорий будут сохраняться обязательные профилактические визиты с периодичностью, установленной правительством.