В России предложили ввести сухой закон на время СВО
Общественники выступили с инициативой ввести временный запрет на продажу алкоголя в магазинах и точках общепита, в том числе в ресторанах и барах, на период проведения СВО. По их мнению, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан, а также консолидации общества. Их обращение есть в распоряжении.
В России предложили ввести сухой закон на время СВО. Об этом сообщает Life.ru.
Общественники выступили с инициативой ввести временный запрет на продажу алкоголя в магазинах и точках общепита, в том числе в ресторанах и барах, на период проведения СВО.
По их мнению, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан, а также консолидации общества. Их обращение есть в распоряжении.