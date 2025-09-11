В России предложили включить траты на покупку медикаментов в пакеты ДМС
При сравнении страховых программ в нашей стране, Саудовской Аравии, ОАЭ, ЮАР и Мексике выяснилось, что расходы на лекарственное обеспечение не покрываются ими только в РФ. Остальные государства оплачивают 20% страховой премии. По мнению специалистов, мера могла бы увеличить ценность страховых продуктов для клиентов.
В России предложили включить траты на покупку медикаментов в пакеты ДМС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков Mains Lab.
