В России предложили снизить возраст повышения пенсии
В России целесообразно рассмотреть снижение порога для повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, если медицинское сообщество подтвердит, что пожилым людям требуется помощь в более молодом возрасте. Об этом сообщила «Лента. ру» со ссылкой на Светлану Бессараб, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
