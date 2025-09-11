Рязань
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В России могут создать мужские консультации для проверки репродуктивного здоровья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в российских регионах консультации, где мужчины смогут проверять свое репродуктивное здоровье. Об этом пишет «Абзац».

Она отметила, что многие мужчины не хотят обращаться в клиники, где указано «женская консультация», что может стать препятствием для получения необходимой медицинской помощи.

Матвиенко подчеркнула важность контроля за репродуктивным здоровьем не только для женщин, но и для мужчин, особенно в свете растущего уровня бесплодия.

Она привела пример из Москвы, где в одном здании существуют отдельные входы для «женской» и «мужской» консультаций, что позволяет создавать более комфортные условия для пациентов. Спикер отметила, что своевременная врачебная помощь может сыграть решающую роль для семей, стремящихся к родительству.

Фото: council.gov.ru