В России могут создать меморандум о сохранении культурных ценностей

Предложение о разработке было адресовано зарубежным партнерам, согласование документа запланировано на начало 2026 года. По словам министра культуры РФ, инициатива направлена на укрепление связей между народами и подчеркивает важность сохранения культурного суверенитета. Ольга Любимова добавила, что уважение и знание традиций и ценностей играют ключевую роль в достижении взаимопонимания и дружбы между странами.

