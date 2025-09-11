В России хотят ужесточить ответственность за утечку личных данных

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ужесточить ответственность за утечку личных данных. Об этом 11 сентября сообщило РИА Новости.
Отмечается, что на данный момент за первую утечку в рамках нынешнего КоАП бизнес, банки и предприятия могут оштрафовать от трех до 15 миллионов рублей. И только при повторном нарушении включаются оборотные санкции до 3% от выручки компании.
Миронов же предложил ввести оборотный штраф при первом случае утечки персональных данных.
Как считает депутат, бизнесу на данный момент выгоднее заплатить штраф при первой утечки данных, чем тратиться на защиту персональных данных. Поэтому, как отметил Миронов, в случае принятия инициативы компании начнут решать вопрос.
Соответствующее обращение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.