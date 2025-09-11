В МЧС прокомментировали пожар на Первомайском проспекте
Информация о пожаре на Первомайском проспекте поступила в 12:03 11 сентября. Отмечается, что загорелся нежилой заброшенный дом. Пожар тушат две единицы техники и пять человек. Ранее очевидцы прислали РЗН. инфо кадры с места происшествия.
В МЧС прокомментировали пожар на Первомайском проспекте в Рязани. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба регионального ведомства.
Ранее очевидцы прислали РЗН. инфо кадры с места происшествия.