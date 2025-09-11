В Госдуме предложили десятикратно повысить штрафы за продажу алкоголя детям

В пояснительной записке к инициативе указано, что раннее вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного может привести к формированию зависимости, ухудшению здоровья и социальной дезадаптации. По мнению авторов, нынешние штрафы являются недостаточными и не выполняют свою сдерживающую функцию. Нынешнее взыскание для посторонних лиц составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, а для родителей или опекунов — от 4 до 5 тысяч рублей. Парламентарии призывают увеличить их в десять раз для предотвращения подобных правонарушений и снижения уровня раннего употребления алкоголя среди детей.

