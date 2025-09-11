В ГАИ отреагировали на жалобу рязанцев о водителе, создающем аварийные ситуации
В Госавтоинспекции отреагировали на жалобу рязанцев о «водителе, создающем аварийные ситуации на дороге». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данному факту сотрудниками ГАИ уже проводится проверка.
Ранее в соцсетях рязанцы написали об опасном водителе.
Фото: Госавтоинспекция Рязанской области