В Ермишинском районе суд наказал мать за невыплату алиментов

Суд Ермишинского района признал виновной местную жительницу в невыплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили на сайте прокуратуры региона. В ходе судебного разбирательства установили, что осужденная, несмотря на имеющееся судебное решение, не выплачивала алименты, что привело к образованию задолженности в размере более 228 тысяч рублей. В результате суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

