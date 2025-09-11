Рязань
В Ермишинском районе суд наказал мать за невыплату алиментов
Суд Ермишинского района признал виновной местную жительницу в невыплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили на сайте прокуратуры региона.

В ходе судебного разбирательства установили, что осужденная, несмотря на имеющееся судебное решение, не выплачивала алименты, что привело к образованию задолженности в размере более 228 тысяч рублей.

В результате суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.