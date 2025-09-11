В центре Рязани водитель создал аварийную ситуацию на перекрестке
Инцидент случился на пересечении улиц Ленина и Свободы. На кадрах видно, как Volkswagen Polo, двигаясь от памятника Павлову, завернул в сторону художественного музея, пересек двойную сплошную, подрезав поток машин, и встал на пешеходном переходе на улице Свободы, чтобы затем уехать к зданию горадминистрации. «Про уважение на дороге, все спешат, всем куда-то нужно. А если все так будут ездить? Забьют на правила и будут кататься как хотят?», — говорится в посте.
