В Башкирии произошло смертельное ДТП
В Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГАИ по республике.
ДТП произошло 11 сентября около девяти часов утра на 132-м километре автодороги «Р-240» Уфа — Оренбург.
По предварительной информации полиции, 35-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», выехал на встречную, где столкнулся с большегрузом «ДАФ».
В результате ДТП водитель легковушки скончался до приезда скорой.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медицинские работники. Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото и видео: ГАИ Республики Башкортостан