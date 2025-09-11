В Башкирии машина пролетела сквозь опору строящегося моста, загорелась и рухнула в воду
Авария произошла ночью. Рабочие проснулись от шума и позже нашли следы от авто, бампер и госномер. Водитель автомобиля утонул, его труп достали спасатели.
