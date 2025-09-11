Стало известно, сколько россияне потратили на товары из-за рубежа в I полугодии
Россияне в I полугодии потратили на одежду и обувь из-за рубежа 949 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости в CDEK.Shopping. Нынешний показатель выше прошлогоднего на 10%. Средний чек слегка уменьшился до 15 тысяч рублей. По числу покупок лидируют кроссовки, сумки, футболки и поло.
Россияне в I полугодии потратили на одежду и обувь из-за рубежа 949 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости в CDEK.Shopping.
Нынешний показатель выше прошлогоднего на 10%. Средний чек слегка уменьшился до 15 тысяч рублей.
По числу покупок лидируют кроссовки, сумки, футболки и поло.