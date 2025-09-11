Специалисты оценили состояние «Пьяного леса» в Шиловском районе после пожара

Рязань
В 2024 году горел участок леса. Деревья были повреждены низовым пожаром. Специалисты в сентябре провели обследование территории на общей площади 27,5 га. После назначили уборку неликвидной древесины на площади 0,4 га. Отмечается, что гибель растений на территории памятника природы не зафиксирована. Напомним, пожар на территории «Пьяного леса» случился в октябре 2024 года.

Специалисты обследовали памятник природы «Танцующий лес» в Шиловском районе. Об этом 11 сентября сообщили в группе «Цзл Рязанской-Области» в «ВК».

В 2024 году горел участок леса. Деревья были повреждены низовым пожаром.

Специалисты в сентябре 2025 года обследовали территорию на общей площади 27,5 га. После назначили уборку неликвидной древесины на площади 0,4 га.

Отмечается, что гибель растений на территории памятника природы не зафиксирована.

Напомним, пожар на территории «Пьяного леса» случился в октябре 2024 года.

Фото: группа «Цзл Рязанской-Области» в «ВК»