Скутерист попал в ДТП в Рязани
ДТП произошло перед Приокским путепроводом на Московском шоссе. Отмечается, что столкнулись машина такси и скутер. На участке дороги движение затруднено, говорится в посте. Официальная информация уточняется.
Скутерист попал в ДТП в Рязани. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТП произошло перед Приокским путепроводом на Московском шоссе. Отмечается, что столкнулись машина такси и скутер.
На участке дороги движение затруднено, говорится в посте.
Официальная информация уточняется.