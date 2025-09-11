Рязань
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 328
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 856
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 703
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 161
Согласно прогнозу, «бабье лето» в Рязанской области продолжится до середины предстоящей недели, еще где-то восемь дней. Затем начнутся изменения — погода вновь приобретет циклонический характер. Наиболее теплым днем текущей недели станет четверг — до +24 днем и +11 ночью. После через Рязанскую область пройдет «мощный» антициклон. Ожидается небольшое похолодание на несколько градусов, но при сохранении малооблачной погоды без осадков. В начале следующей недели снова потеплеет — антициклон повернется теплой стороной с юго-западным ветром. Но это будет означать, что он ослабевает и собирается уходить на восток, покидая Центр России. После данной волны тепла бабье лето закончится

Синоптики рассказали рязанцам, когда закончится «бабье лето». Пост об этом размещен в соцсетях Лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

Согласно прогнозу, «бабье лето» в Рязанской области продолжится до середины предстоящей недели, еще где-то восемь дней. Затем начнутся изменения — погода вновь приобретет циклонический характер.

Наиболее теплым днем текущей недели станет четверг — до +24 днем и +11 ночью. После через Рязанскую область пройдет «мощный» антициклон. Ожидается небольшое похолодание на несколько градусов, но при сохранении малооблачной погоды без осадков.

В начале следующей недели снова потеплеет — антициклон повернется теплой стороной с юго-западным ветром.

«Но это будет означать, что он ослабевает и собирается уходить на восток, покидая Центр России. После данной волны тепла бабье лето закончится», — сообщили синоптики, добавив, что детали прогноза будут известны 15-16 сентября.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области ожидается ступенчатое похолодание.