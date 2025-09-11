Синоптики рассказали рязанцам, когда закончится «бабье лето»

Синоптики рассказали рязанцам, когда закончится «бабье лето». Пост об этом размещен в соцсетях Лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

Согласно прогнозу, «бабье лето» в Рязанской области продолжится до середины предстоящей недели, еще где-то восемь дней. Затем начнутся изменения — погода вновь приобретет циклонический характер.

Наиболее теплым днем текущей недели станет четверг — до +24 днем и +11 ночью. После через Рязанскую область пройдет «мощный» антициклон. Ожидается небольшое похолодание на несколько градусов, но при сохранении малооблачной погоды без осадков.

В начале следующей недели снова потеплеет — антициклон повернется теплой стороной с юго-западным ветром.

«Но это будет означать, что он ослабевает и собирается уходить на восток, покидая Центр России. После данной волны тепла бабье лето закончится», — сообщили синоптики, добавив, что детали прогноза будут известны 15-16 сентября.

