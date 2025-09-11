Рязанку осудили за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами
39-летнюю жительницу Милославского района осудили за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Отмечается, что осужденная была зарегистрирована в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии. Однако фактически женщина проживала в административном районе, где соцвыплаты не полагались. Так, она незаконно получила 17 тысяч рублей.
Вину фигурантка признала, возместила причиненный ущерб.
Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на полгода.