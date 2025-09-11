Рязанец оформил на знакомого семь микрозаймов, пока тот спал

Отмечается, что 29-летний мужчина взял телефон знакомого, когда тот спал, и оформил на его имя семь микрозаймов на общую сумму 53 тысячи рублей. Затем злоумышленник перевел деньги в онлайн казино и проиграл. Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 1 УК РФ (мошенничество). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

