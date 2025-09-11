Рязанец может отправиться в колонию за найденный наркотик
Рязанец может отправиться в колонию за найденный наркотик. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в августе 2025 года 33-летний житель Кораблинского района недалеко от деревни Моловка нашел 1,4 г мефедрона, который оставил у себя и хотел в дальнейшем употребить.
Правоохранители пресекли преступную деятельность.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиков). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.