«Ъ»: россияне стали меньше покупать сливочное масло из-за рекордного роста цен

Россияне стали меньше покупать сливочное масло из-за рекордного роста цен. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщил «Ъ».

По данным газеты, в России снизились продажи сливочного масла на 14,7% за январь-июль 2025 года. Причина — рекордное подорожание продукта на 38%. Отмечается, что средняя цена пачки масла достигла 231 рублей, что на треть выше показателей прошлого года.

Среди основных причин снижения спроса также выделяют следующие:

рост себестоимости производства: сырое молоко подорожало на 23,1%;

общая инфляция продовольствия, составившая 12,3%;

переход части потребителей на растительные аналоги;

сберегательное поведение населения.

При этом, по данным «Ъ», производство масла в России увеличилось на 4,2%, достигнув 201 тысяч тонн, что привело к росту запасов на складах.

Со ссылкой на данные аналитиков «Союзмолока» отмечается, что к концу года спрос восстановится благодаря сезонному фактору и стабилизации цен.