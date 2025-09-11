Россиянам рассказали, какие сотрудники в зоне риска на фоне осенних сокращений

Согласно результатам опроса, проведенного сервисами «Работа. ру» и «СберПодбор», каждая десятая компания (12%) планирует сократить штат сотрудников этой осенью. Об этом сообщает издание «Известия». Наиболее уязвимыми окажутся строительные компании, которые первыми начнут сокращения из-за снижения спроса на жилье, вызванного высокими ипотечными ставками. Также под угрозой находятся работники в таких сферах, как IT, маркетинг и административные должности, особенно джуниоры, чья работа зависит от прямой прибыли. Кадровые сокращения могут затронуть и другие отрасли, включая машиностроение, добывающую промышленность и некоторые сегменты розничной торговли. Эксперты связывают эти изменения с ростом издержек, увеличением налогов и высокими кредитными ставками.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисами «Работа. ру» и «СберПодбор», каждая десятая компания (12%) планирует сократить штат сотрудников этой осенью. Об этом сообщает издание «Известия».

Наиболее уязвимыми окажутся строительные компании, которые первыми начнут сокращения из-за снижения спроса на жилье, вызванного высокими ипотечными ставками. Также под угрозой находятся работники в таких сферах, как IT, маркетинг и административные должности, особенно джуниоры, чья работа зависит от прямой прибыли.

Кадровые сокращения могут затронуть и другие отрасли, включая машиностроение, добывающую промышленность и некоторые сегменты розничной торговли. Эксперты связывают эти изменения с ростом издержек, увеличением налогов и высокими кредитными ставками.

Согласно законодательству, компания, сокращающая сотрудников, обязана выплатить пособие в размере двухнедельного среднего заработка. При этом средний заработок должен сохраняться до момента трудоустройства на новую работу, но не более чем на два месяца.