Россиянам объяснили, в каких случаях за смайлики можно получить штраф или арест

Юрист Екатерина Нечаева предупредила о возможной административной и уголовной ответственности за смайлы и эмодзи в ответ на оскорбительные или противоправные сообщения, пишет «Абзац». Суд будет оценивать их в контексте переписки: клоун, эмодзи одобрения под оскорбительными постами, лайки в запрещённых сообществах или смеющиеся смайлы при трагедиях могут расцениваться как правонарушение. В таких случаях возможна административная ответственность по ст. 5.61 КоАП РФ (штраф для физлиц 5-10 тысяч). Использование смайлов с запрещённой символикой грозит штрафом до 2000 рублей, арестом до 15 суток или уголовной ответственностью — до 5 лет лишения свободы по ст. 282 УК РФ.

Юрист Екатерина Нечаева предупредила о возможной административной и уголовной ответственности за использование смайлов и эмодзи в ответ на оскорбительные или противоправные сообщения. В интервью изданию «Абзац» она объяснила, что суд будет оценивать использование смайлов в контексте всего сообщения и переписки.

Согласно ее словам, если смайлы, такие как клоун или эмодзи одобрения, появляются под оскорбительными постами, это может расцениваться как состав правонарушения. Также аналогично рассматриваются лайки под материалами запрещенных сообществ или смеющиеся смайлы под трагическими событиями. В таких случаях может наступить административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ, если смайлы выражают унижение чести и достоинства другого лица. Штраф для физических лиц в этом случае составит от 5 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, использование смайлов с запрещенной символикой может повлечь штраф до 2000 рублей, арест на срок до 15 суток или даже уголовную ответственность на срок до пяти лет лишения свободы по статье 282 УК РФ.