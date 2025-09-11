Россиянам объяснили, в каких случаях за смайлики можно получить штраф или арест

Юрист Екатерина Нечаева предупредила о возможной административной и уголовной ответственности за использование смайлов и эмодзи в ответ на оскорбительные или противоправные сообщения. В интервью изданию «Абзац» она объяснила, что суд будет оценивать использование смайлов в контексте всего сообщения и переписки.
Согласно ее словам, если смайлы, такие как клоун или эмодзи одобрения, появляются под оскорбительными постами, это может расцениваться как состав правонарушения. Также аналогично рассматриваются лайки под материалами запрещенных сообществ или смеющиеся смайлы под трагическими событиями. В таких случаях может наступить административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ, если смайлы выражают унижение чести и достоинства другого лица. Штраф для физических лиц в этом случае составит от 5 до 10 тысяч рублей.
Кроме того, использование смайлов с запрещенной символикой может повлечь штраф до 2000 рублей, арест на срок до 15 суток или даже уголовную ответственность на срок до пяти лет лишения свободы по статье 282 УК РФ.