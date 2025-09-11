Россиянам назвали профессии с самым большим ростом зарплат в этом году
Профессии в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры возглавили список по годовому росту зарплат. Об этом сообщает РБК. Средняя зарплата в отрасли подскочила на 43% и почти достигла 80 тыс. рублей. Наибольший прирост у дворников: их доходы выросли на 25% и в среднем составляют 51 541 рубль при фиксированном графике. Также прибавки получили электрики, сотрудники транспортного и тяжелого машиностроения. Значительный рост отмечен у слесарей (18%) и токарей (13%).
