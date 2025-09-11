Рязань
Путин обратил внимание на растущий интерес молодежи к истории страны
Президент отметил, что соревнования, посвященные памяти князя Александра Невского, способствуют приобщению молодежи к традиционным нравственным идеалам и ценностям, а также продвигают здоровый образ жизни. Он выразил уверенность, что игры, организованные Патриаршей комиссией по вопросам физической культуры и спорта, станут ярким и запоминающимся событием.

Спортивные игры проводятся уже в третий раз, но впервые получили статус международных. В этом году в них участвуют более 2 500 юных спортсменов из 74 регионов России, а также представители Белоруссии, Индонезии, Казахстана, КНДР, Сербии и Таджикистана.

Фото: kremlin.ru