Путин обратил внимание на растущий интерес молодежи к истории страны

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. В своем послании он отметил растущий интерес молодого поколения к истории страны и ее корням. Путин подчеркнул, что инициатива проведения этих игр получила широкую поддержку и объединила участников из многих регионов России и зарубежных стран в Санкт-Петербурге.

Президент отметил, что соревнования, посвященные памяти князя Александра Невского, способствуют приобщению молодежи к традиционным нравственным идеалам и ценностям, а также продвигают здоровый образ жизни. Он выразил уверенность, что игры, организованные Патриаршей комиссией по вопросам физической культуры и спорта, станут ярким и запоминающимся событием.

Спортивные игры проводятся уже в третий раз, но впервые получили статус международных. В этом году в них участвуют более 2 500 юных спортсменов из 74 регионов России, а также представители Белоруссии, Индонезии, Казахстана, КНДР, Сербии и Таджикистана.

