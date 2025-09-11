Около ста рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю
По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 83 человека, пострадавших от укусов клещей. Среди пострадавших — 8 детей.
Около ста рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
