На двух улицах в Рязани начались работы по укладке асфальтовой дороги

На улицах Мирная и Карьерная в Рязани стартовали работы по укладке асфальтовой дороги общей протяженностью около 1150 метров. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Этот проект стал возможен благодаря активному участию местных жителей, которые в ноябре прошлого года объединились в территориальные общественные самоуправления «Улица Мирная» и «Улица Карьерная». Общая стоимость дорожных работ составляет более 9 миллионов рублей. В рамках проекта предусмотрены выемка грунта, отсыпка песком, укладка геотекстиля, отсыпка щебнем, асфальтирование и укрепление обочин. Перед началом работ на улице Карьерная состоялась встреча местных жителей с рязанскими депутатами, представителями администрации города и подрядчиком. На встрече обсуждались вопросы о ходе работ, сроках их выполнения и контроле качества.

Фото: Администрация Рязани