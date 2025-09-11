Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
18°
ЦБ USD 85.66 0.74 12/09
ЦБ EUR 99.74 -0.08 12/09
Нал. USD 85.20 / 85.00 11/09 18:00
Нал. EUR 100.00 / 101.75 11/09 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 468
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
3 504
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 737
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 217
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Мэрия намерена изъять участки под домами, которые снесут в Рязани
Рязанская мэрия изымет участки под домами, которые постановили снести. Соответствующие постановления горадминистрации опубликовали в газете «Рязанские ведомости». Всего изымут шесть участок для муниципальных нужд. Также в муниципальную собственность переходят жилые помещения, расположенные в аварийных домах. Адреса земельных участков: Вокзальная дом № 32, участок площадью 1667 квадратов; Чернобаевская дом № 1а, размеры участка — 492 квадрата; Колхозная дом № 8, участок площадью 969 квадратов; участок на Первомайском проспекте дом № 24 корпус 1 площадью 1062 квадратных метра; Кольцова дом № 4а, размеры участка — 480 квадрата; Пожалостина дом № 8, участок площадью 2153 квадрата, предусмотрена реконструкция здания.

Рязанская мэрия изымет участки под домами, которые постановили снести. Соответствующие постановления горадминистрации опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Всего изымут шесть участок для муниципальных нужд. Также в муниципальную собственность переходят жилые помещения, расположенные в аварийных домах.

Адреса земельных участков:

  • улица Вокзальная дом № 32, участок площадью 1667 квадратов;
  • улица Чернобаевская дом № 1а, размеры участка — 492 квадрата;
  • улица Колхозная дом № 8, участок площадью 969 квадратов;
  • участок на Первомайском проспекте дом № 24 корпус 1 площадью 1062 квадратных метра;
  • улица Кольцова дом № 4а, размеры участка — 480 квадрата;
  • улица Пожалостина дом № 8, участок площадью 2153 квадрата, предусмотрена реконструкция здания.

Ранее стало известно, что в Рязани снесут четыре аварийных дома.

Фото: скриншоты Яндекс. Карты