Мэрия намерена изъять участки под домами, которые снесут в Рязани
Рязанская мэрия изымет участки под домами, которые постановили снести. Соответствующие постановления горадминистрации опубликовали в газете «Рязанские ведомости». Всего изымут шесть участок для муниципальных нужд. Также в муниципальную собственность переходят жилые помещения, расположенные в аварийных домах. Адреса земельных участков: Вокзальная дом № 32, участок площадью 1667 квадратов; Чернобаевская дом № 1а, размеры участка — 492 квадрата; Колхозная дом № 8, участок площадью 969 квадратов; участок на Первомайском проспекте дом № 24 корпус 1 площадью 1062 квадратных метра; Кольцова дом № 4а, размеры участка — 480 квадрата; Пожалостина дом № 8, участок площадью 2153 квадрата, предусмотрена реконструкция здания.
Ранее стало известно, что в Рязани снесут четыре аварийных дома.
Фото: скриншоты Яндекс. Карты