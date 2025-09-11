Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.60 / 84.50 11/09 11:50
Нал. EUR 100.07 / 100.89 11/09 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 328
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 854
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 703
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Курс евро впервые с февраля превысил 100 рублей
Курс евро, по данным на 10:07, вырос на 1,41% - до 100,271 рубля. В это же время курс доллара на российском межбанковском поднимался до 85,74 рубля (на 1,48%).

Курс евро на российском межбанковском рынке впервые с 12 февраля 2025 года превысил 100 рублей. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Курс евро, по данным на 10:07, вырос на 1,41% - до 100,271 рубля.

В это же время курс доллара на российском межбанковском поднимался до 85,74 рубля (на 1,48%).