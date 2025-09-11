Курс евро впервые с февраля превысил 100 рублей
Курс евро, по данным на 10:07, вырос на 1,41% - до 100,271 рубля. В это же время курс доллара на российском межбанковском поднимался до 85,74 рубля (на 1,48%).
