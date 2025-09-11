Рязань
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 328
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 854
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 703
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 161
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Экс-сотруднику рязанского Радиозавода назначили условный срок за кражу 8 млн
Экс-сотруднику рязанского Радиозавода назначили условный срок за кражу 8 млн. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Установлено, что с 2022 по 2023 год мужчина присвоил премии подчиненных на сумму более 8 миллионов рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 100 000 рублей. Осужденный полностью возместил ущерб заводу.