Экс-сотруднику рязанского Радиозавода назначили условный срок за кражу 8 млн

Установлено, что с 2022 по 2023 год мужчина присвоил премии подчиненных на сумму более 8 миллионов рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 100 000 рублей. Осужденный полностью возместил ущерб заводу.

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

