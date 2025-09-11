Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край
Силами ФСБ в Пятигорске была пресечена работа ОПГ, помогавшей иностранцам незаконным путем получать документы и регистрацию. В ведомстве сообщили, что через группу прошли не менее 380 мигрантов. Ценник за фиктивную сдачу экзамена по русскому языку составлял от 30 тыс. рублей, пишет портал
Республика Удмуртия
В Ижевске была пресечена попытка теракта. Правоохранители задержали мужчину, который планировал взорвать самодельное устройство, чтобы убить сотрудника предприятия ОПК. В ФСБ рассказали, что преступник был завербован в Telegram. Ему предложили «отработать» фиктивный кредит, сообщает
Ростовская область
В Ростовской области была обнаружена мясная продукция с нарушениями. Россельхознадзор рассказал о выпуске 60 кг охлажденной свинины без указания сырья в сопроводительных документах, сообщает
Республика Татарстан
В Татарстане с начала следующего года на 10% будут увеличены оклады сотрудников госучреждений, зарплата которых рассчитывается по единой тарифной сетке. Минимальный размер оклада будет составлять 25 650 рублей, что на 2 330 рублей больше, чем сейчас. Данное постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин, пишет портал
Волгоградская область
В Волгограде врачам удалось спасти ребенка, который проглотил 134 магнитных шарика из игрушки. Как сообщает портал
Нижегородская область
С бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина взыскали более 1 млрд рублей в счет государства. Решением суда было признано, что данные средства были получены незаконным путем — в период его работы главой города он продолжал вести предпринимательскую деятельность через супругу, используя служебные полномочия. Деньги изъяты по решению суда, сообщает портал
Свердловская область
В Екатеринбурге мошенники обманули 14-летнюю школьницу. Злоумышленники предложили девушке принять участие в «лотерее» через Telegram-бот. Портал
Оренбургская область
Поступают жалобы от оренбуржцев на амброзию с человеческий рост. Как сообщает
Тюменская область
Синоптики сообщают, что на территории Тюменской области ожидается резкое похолодание: ночью на юге региона температура опустится до +5 градусов Цельсия. Как пишет
Омская область
На Омскую область упадут обломки космического аппарата. По информации портала
Карелия
Заслуженный журналист из Карелии попал на скамью подсудимых за кражу кошелька. Как сообщает
Приморский край
Сильный пожар произошел на территории одного из складов Во Владивостоке, пишет
Башкирия
В Башкортостане отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За последнюю неделю медики зарегистрировали более 14 тысяч случаев, почти половина — среди детей. Врачи считают, что всплеск вызван сезонной активностью негриппозных вирусов. В регионе активно идет вакцинация от гриппа, пишет
Краснодарский край
9 сентября в 19:55 в Туапсинском округе Краснодарского края произошло землетрясение силой 4,6 балла. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 километров, сообщает
Хабаровский край
По информации портала
Новосибирск
Согласно прогнозам синоптиков, устойчивое похолодание в Новосибирской области начнется с 10 по 15 сентября. Теплые дни в регионе продлятся лишь до четверга, 11 сентября, сообщает
Челябинская область
В челябинском «Саду Победы» в рамках фестиваля экологических фильмов и рекламы «ЭФиР-74» состоялось познавательное мероприятие «Экология — дело каждого!», сообщает
ХМАО
В Сургуте в прошедшие выходные закончила свою работу масштабная выставка-ярмарка продукции местных производителей «Товары земли Югорской» — праздник искусства, ремёсел, гастрономии и творчества нашего самобытного северного края, сообщает портал
Красноярский край
В Красноярском крае отцу четверых детей, погибших в сентябре от отравления, вынесли приговор
Белгородская область
В Белгороде готовятся посадить почти миллион луковиц тюльпанов. Как сообщает портал
Пермский край
В Прикамье сообщается о появлении полосатых пауков, пишет