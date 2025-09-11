Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

Силами ФСБ в Пятигорске была пресечена работа ОПГ, помогавшей иностранцам незаконным путем получать документы и регистрацию. В ведомстве сообщили, что через группу прошли не менее 380 мигрантов. Ценник за фиктивную сдачу экзамена по русскому языку составлял от 30 тыс. рублей, пишет портал newstracker.ru . Все участники преступной группы были задержаны, возбуждены уголовные дела.

Республика Удмуртия

В Ижевске была пресечена попытка теракта. Правоохранители задержали мужчину, который планировал взорвать самодельное устройство, чтобы убить сотрудника предприятия ОПК. В ФСБ рассказали, что преступник был завербован в Telegram. Ему предложили «отработать» фиктивный кредит, сообщает udm-info.ru . Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ростовская область

В Ростовской области была обнаружена мясная продукция с нарушениями. Россельхознадзор рассказал о выпуске 60 кг охлажденной свинины без указания сырья в сопроводительных документах, сообщает rostovgazeta.ru. Предприниматель получил предостережение от ведомства.

Республика Татарстан

В Татарстане с начала следующего года на 10% будут увеличены оклады сотрудников госучреждений, зарплата которых рассчитывается по единой тарифной сетке. Минимальный размер оклада будет составлять 25 650 рублей, что на 2 330 рублей больше, чем сейчас. Данное постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин, пишет портал inkazan.ru . Это повышение затронет ограниченный круг работников бюджетной сферы.

Волгоградская область

В Волгограде врачам удалось спасти ребенка, который проглотил 134 магнитных шарика из игрушки. Как сообщает портал novostivolgograda.ru , девочка попала в больницу с болями в животе и высокой температурой. Из-за магнитов у неё появилась кишечная непроходимость, потребовавшая оперативного вмешательства. В данный момент ребенок находится в больнице, но угрозы его жизни нет.

Нижегородская область

С бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина взыскали более 1 млрд рублей в счет государства. Решением суда было признано, что данные средства были получены незаконным путем — в период его работы главой города он продолжал вести предпринимательскую деятельность через супругу, используя служебные полномочия. Деньги изъяты по решению суда, сообщает портал newsnn.ru .

Свердловская область

В Екатеринбурге мошенники обманули 14-летнюю школьницу. Злоумышленники предложили девушке принять участие в «лотерее» через Telegram-бот. Портал tagilcity.ru сообщает, что школьнице пообещали выигрыш в 10 тысяч рублей, но вместо этого с карты её отца списали 60 тысяч и оформили кредит на его имя на 264 тысячи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Оренбургская область

Поступают жалобы от оренбуржцев на амброзию с человеческий рост. Как сообщает 56orb.ru , одна из жительниц города выложила в социальных сетях фотографии заросшей растением дороги в школу. Выяснилось, что подобная проблема имеется и в других районах города.

Тюменская область

Синоптики сообщают, что на территории Тюменской области ожидается резкое похолодание: ночью на юге региона температура опустится до +5 градусов Цельсия. Как пишет nashgorod.ru , метеорологи также прогнозируют дожди. При этом магнитное поле будет оставаться спокойным.

Омская область

На Омскую область упадут обломки космического аппарата. По информации портала gorod55.ru , падение ступени ракеты-носителя ожидается в субботу, 13 сентября. Оно случится на границе Усть-Ишимского района Омской области и Уватского района Тюменской области вдали от населенных пунктов. Местные власти просят охотников, рыбаков, грибников и туристов на этих выходных выбрать другие места для отдыха.

Карелия

Заслуженный журналист из Карелии попал на скамью подсудимых за кражу кошелька. Как сообщает karelinform.ru , первое заседание суда по делу Наиля Шабиева состоялось 9 сентября. 68-летнего журналист, в прошлом пресс-секретарь Минэка и Минфина Карелии, обвиняются в краже кошелька пенсионерки в одном из магазинов. Мужчина взял забытый женщиной предмет и положил в свой пакет.

Приморский край

Сильный пожар произошел на территории одного из складов Во Владивостоке, пишет vostokmedia.com. Жители разных районов города видели густой дым. Во время тушения также выяснилось, что пожарные гидранты на складе не функционируют, а само помещение не было сдано в эксплуатацию. Прокуратура занимается выяснением всех обстоятельств инцидента.

Башкирия

В Башкортостане отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За последнюю неделю медики зарегистрировали более 14 тысяч случаев, почти половина — среди детей. Врачи считают, что всплеск вызван сезонной активностью негриппозных вирусов. В регионе активно идет вакцинация от гриппа, пишет mkset.ru .

Краснодарский край

9 сентября в 19:55 в Туапсинском округе Краснодарского края произошло землетрясение силой 4,6 балла. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 километров, сообщает kubanpress.ru . Жители столицы Адыгеи также ощутили колебания земной коры. Отголоски стихийного явления ощущались также в Краснодаре и Сочи.

Хабаровский край

По информации портала transsibinfo.com , улов лососей на Дальнем Востоке превысил план. Объём добычи составил более 320 тысяч тонн. Камчадалы — абсолютные лидеры в ДФО. Рыбаки данного региона региона выловили подавляющую часть лососей — почти 258 тысяч тонн, где больше всего горбуши — 186 тысяч тонн. Увеличиваются, но не так сильно, объёмы кижуча — около 8 тысяч тонн.

Новосибирск

Согласно прогнозам синоптиков, устойчивое похолодание в Новосибирской области начнется с 10 по 15 сентября. Теплые дни в регионе продлятся лишь до четверга, 11 сентября, сообщает atas.info . Далее по области метеорологи обещают заморозки до 0…-2 градусов, а днём воздух прогреется до +10…+15 градусов.

Челябинская область

В челябинском «Саду Победы» в рамках фестиваля экологических фильмов и рекламы «ЭФиР-74» состоялось познавательное мероприятие «Экология — дело каждого!», сообщает kursdela.biz . Учащиеся детской художественной школы искусств им. Аристова посадили аллею из 25 пирамидальных тополей.

ХМАО

В Сургуте в прошедшие выходные закончила свою работу масштабная выставка-ярмарка продукции местных производителей «Товары земли Югорской» — праздник искусства, ремёсел, гастрономии и творчества нашего самобытного северного края, сообщает портал muksun.fm . Мероприятие за время работы посетили более 60 000 человек.

Красноярский край

В Красноярском крае отцу четверых детей, погибших в сентябре от отравления, вынесли приговор prmira.ru . Трагедия случилась в Красной сопке в сентябре прошлого года после обработки помещения от насекомых дихлофосом. Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Белгородская область

В Белгороде готовятся посадить почти миллион луковиц тюльпанов. Как сообщает портал bel.ru , эти цветы украсят ключевые городские пространства. Каждый сорт тюльпанов, которых в общей сложности насчитывается более десятка, подбирается индивидуально для создания гармоничных композиций в разных частях города.

Пермский край