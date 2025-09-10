Жительницу Рязани осудят за сбыт наркотиков в крупном размере
По данным прокуратуры, с марта по май 2025 года 35-летняя рязанка сбывала наркотики в Рязани, получая деньги от их дальнейшей продажи. В результате ее деятельности из незаконного оборота изъято более 61 г запрещенных веществ. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.
