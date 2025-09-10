Жители трех улиц Рязани останутся без холодной воды 11 сентября
В четверг, 11 сентября, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 12, 16; улица Типанова, дом № 21; улица Земнухова, дома №№ 2, 3.
Жители трех улиц Рязани останутся без холодной воды 11 сентября. Об этом сообщает «Водоканал».
