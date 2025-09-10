Завершены поиски пропавших в лесу рязанцев

Местонахождение Александра и Юлии не было известно с 8 сентября 2025 года. Сообщалось, что они ушли в лес и не вернулись. 9 сентября выяснилось, что пропавших нашли живыми. Подробности поисков не разглашаются.