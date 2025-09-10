Завершено расследование убийства в рязанском магазине

Следствием установлено, что вечером 14 марта 2025 года в помещении одного из продовольственных магазинов Новомичуринска между 35-летним обвиняемым и 57-летним потерпевшим «из-за малозначительного повода» возник конфликт. Фигурант был пьян и нанес мужчине телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Уголовное дело направлено в суд. Напомним, трагедия произошла в одном из новомичуринских супермаркетов. Очевидцы рассказывали, что двое мужчин поругались из-за продуктовой тележки, который один задел другого, а затем, вместо извинений, начал его толкать.

