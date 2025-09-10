ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Удар нанесли в ночь на 10 сентября по предприятиям в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Отмечается, что там производили и ремонтировали бронетанковую и авиационную технику ВСУ, выпускали двигатели и беспилотники. В ходе удара поражены Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод ЛДАРЗ, где производились беспилотники большой дальности.
