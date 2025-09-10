Рязанские волонтеры рассказали о поисках двух грибников

9 сентября поступила заявка о пропаже двух человек в селе Тимошкино Шиловского района. Поисковики выдвинулись на территорию совместно с добровольческим кинологическим отрядом и местными жителями. Вместе с людьми работали два следовых расчета. В результате грибников удалось обнаружить.