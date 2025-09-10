В Ряжском округе открыли новый модульный ФАП

10 сентября в селе Турово Ряжского округа был торжественно открыт фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом пишет ИД «Пресса». Новый модульный ФАП оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, что позволит значительно улучшить качество и оперативность медицинского обслуживания в селе.

Здание построено в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый модульный ФАП оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, что позволит значительно улучшить качество и оперативность медицинского обслуживания в селе.

В ФАП начала свою работу молодая специалистка Элина Лачевская, которая переехала в Турово из Анапы, чтобы быть рядом с матерью. «Два года назад в Турово переехала мама, она здесь родилась и выросла, — поделилась Элина Юрьевна. — Я решила не оставаться одна и пришла работать в новый ФАП. Мне здесь очень нравится, односельчане приняли меня хорошо». Элина планирует использовать средства, полученные по программе «Земский фельдшер», для обучения вождению и покупки автомобиля, так как мобильность в её профессии крайне важна.

Ольга Калинкина, начальник отдела по работе с сельской территорией № 1 администрации Ряжского округа, отметила, что открытие нового ФАПа позволит жителям Турово получать квалифицированную медицинскую помощь на месте, проходить диспансеризацию и делать прививки без необходимости выезжать в Ряжск. Местные жители уже успели оценить профессионализм и внимательность Элины Юрьевны.

Фото: ИД «Пресса»