В рязанской ОКБ рассказали статистику донорства за август
Всего доноров было 319 человек, из них впервые сдавали кровь — 30. Для забора тромбоцитов подошли 8 добровольцев. Общий объем заготовленной цельной донорской крови составил 159,22 л, из них 74,55 л плазмы. В больнице напомнили, что биоматериал используется для помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями, пострадавшим в авариях, роженицам и детям, проходящим лечение онкологических заболеваний.
В рязанской ОКБ рассказали статистику донорства за август. Информацию разместили в соцсетях медучреждения.
Всего доноров было 319 человек, из них впервые сдавали кровь — 30.
Для забора тромбоцитов подошли 8 добровольцев.
Общий объем заготовленной цельной донорской крови составил 159,22 л, из них 74,55 л плазмы.
В больнице напомнили, что биоматериал используется для помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями, пострадавшим в авариях, роженицам и детям, проходящим лечение онкологических заболеваний.
Фото: соцсети ОКБ.