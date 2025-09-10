В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Авария случилась в поселке Елатьма Касимовского района. По данным портала, столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Судя по кадрам, в машине сработали подушки безопасности, правая часть кузова получила серьезные механические повреждения. Подробности и информация о пострадавших неизвестны.