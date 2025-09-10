В Рязанской области аграрии собрали почти 2,5 миллиона тонн зерна

В Рязанской области продолжается активная уборочная кампания, в ходе которой аграрии уже собрали почти 2,5 миллиона тонн различных культур, включая пшеницу, горох, ячмень, рожь, овес и чечевицу. Об сообщили в телеграм-канале «Рязанская область». Лидирующими районами по урожайности стали Сараевский район с 262 тысячами тонн зерна, Милославский район с 208 тысячами тонн и Скопинский район с 197 тысячами тонн. Аграрии Александро-Невского и Сапожковского районов могут похвастаться высокой урожайностью, получая с каждого гектара по 58,3 и 58,2 центнера соответственно. На сегодняшний день обмолочено 81% от запланированной площади уборки, а в полях трудятся 910 комбайнов.

Фото: Рязанская область