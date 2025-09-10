В Рязани открыли обновленный Чкаловский сквер к 80-летию Победы
В среду, 10 сентября, на пересечении улиц Чкалова и Вокзальной состоялось открытие обновленного сквера. Там рабочие заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп», обновили малые архитектурные формы, провели озеленение и установили уличные фонари. В сквере появилась стела «Доска почета» с архивными фотографиями, которые помогают узнать о городе и самих рязанцах в годы Великой Отечественной войны.
В Рязани открыли обновленный Чкаловский сквер к 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В среду, 10 сентября, на пересечении улиц Чкалова и Вокзальной состоялось открытие обновленного сквера. Там рабочие заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп», обновили малые архитектурные формы, провели озеленение и установили уличные фонари.
В сквере появилась стела «Доска почета» с архивными фотографиями, которые помогают узнать о городе и самих рязанцах в годы Великой Отечественной войны.