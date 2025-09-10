Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
537
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 318
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 552
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 052
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани открыли обновленный Чкаловский сквер к 80-летию Победы
В Рязани открыли обновленный Чкаловский сквер к 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В среду, 10 сентября, на пересечении улиц Чкалова и Вокзальной состоялось открытие обновленного сквера. Там рабочие заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп», обновили малые архитектурные формы, провели озеленение и установили уличные фонари.

В сквере появилась стела «Доска почета» с архивными фотографиями, которые помогают узнать о городе и самих рязанцах в годы Великой Отечественной войны.