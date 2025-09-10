В Рязани автомобиль сбил собаку и скрылся с места ДТП

Вечером на проезде Завражнова прогуливалась группа девушек, у одной из которых с собой была собака Туся. Питомец отбежал от своей хозяйки. В этот момент на высокой скорости вылетела машина, которая не только проигнорировала ПДД, но и не остановилась после удара. Туся не попала под колеса автомобиля, но после сильного удара головой упала и прокатилась несколько метров по земле. Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, немедленно отреагировали и помогли девушкам. Один из мужчин даже отвез их в ветеринарную клинику, не испугавшись обилия крови. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые зафиксировали все детали ДТП. Хозяйка собаки намерена собрать видео с камер наблюдения, чтобы привлечь виновника к ответственности.

На проезде Завражнова автомобиль сбил собаку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE».

Вечером, примерно в 21:59, на проезде Завражнова прогуливалась группа девушек, у одной из которых с собой была собака Туся. Питомец, находясь в светоотражающей шлейке, отбежал от своей хозяйки. В этот момент на высокой скорости вылетела машина, которая не только проигнорировала ПДД, но и не остановилась после удара.

Туся не попала под колеса автомобиля, но после сильного удара головой упала и прокатилась несколько метров по земле. Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, немедленно отреагировали и помогли девушкам. Один из мужчин даже отвез их в ветеринарную клинику, не испугавшись обилия крови.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые зафиксировали все детали ДТП. Хозяйка собаки намерена собрать видео с камер наблюдения, чтобы привлечь виновника к ответственности.

Фото: RZN LIFE