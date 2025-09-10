В Ростовской области эвакуировали школу-интернат из-за атаки беспилотников

Временно исполняющий обязанности губернатора Слюсарь сообщил, что воспитанники и персонал Матвеево-Курганской специальной школы-интерната были эвакуированы. В результате инцидента двое сотрудников получили ранения, а в здании интерната повреждены окна и дверь запасного выхода.

В общей сложности было эвакуировано 73 ребенка и пятеро работников интерната. Их разместят в пункте временного размещения, организованном в селе Ряженое. На месте происшествия работают все оперативные службы.