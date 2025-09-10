В России может появиться ежегодная тайная оценка чиновников на «Госуслугах»

В России предложили ввести ежегодную тайную оценку работы чиновников через портал «Госуслуги». Об этом пишет URA.ru со ссылкой на группу депутатов. Согласно инициативе, граждане смогут анонимно оценивать деятельность депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципалитетов. Представители фракции сообщили, что результаты голосования будут доступны в открытом доступе, что позволит россиянам получить полное представление о качестве работы своих чиновников. Авторы законопроекта уверены, что такая система станет дополнительным стимулом для должностных лиц повышать эффективность своей работы и ответственности перед гражданами.

В России предложили ввести ежегодную тайную оценку работы чиновников через портал «Госуслуги». Об этом пишет URA.ru со ссылкой на группу депутатов.

Согласно инициативе, граждане смогут анонимно оценивать деятельность депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципалитетов.

Представители фракции сообщили, что результаты голосования будут доступны в открытом доступе, что позволит россиянам получить полное представление о качестве работы своих чиновников. Авторы законопроекта уверены, что такая система станет дополнительным стимулом для должностных лиц повышать эффективность своей работы и ответственности перед гражданами.

«Мы уверены, что внедрение тайной оценки поможет улучшить взаимодействие между властью и обществом», — отметили депутаты.