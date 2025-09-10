Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.10 / 84.00 10/09 18:30
Нал. EUR 99.30 / 100.49 10/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
1 час назад
220
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 207
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 412
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России может появиться ежегодная тайная оценка чиновников на «Госуслугах»
В России предложили ввести ежегодную тайную оценку работы чиновников через портал «Госуслуги». Об этом пишет URA.ru со ссылкой на группу депутатов. Согласно инициативе, граждане смогут анонимно оценивать деятельность депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципалитетов. Представители фракции сообщили, что результаты голосования будут доступны в открытом доступе, что позволит россиянам получить полное представление о качестве работы своих чиновников. Авторы законопроекта уверены, что такая система станет дополнительным стимулом для должностных лиц повышать эффективность своей работы и ответственности перед гражданами.

В России предложили ввести ежегодную тайную оценку работы чиновников через портал «Госуслуги». Об этом пишет URA.ru со ссылкой на группу депутатов.

Согласно инициативе, граждане смогут анонимно оценивать деятельность депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципалитетов.

Представители фракции сообщили, что результаты голосования будут доступны в открытом доступе, что позволит россиянам получить полное представление о качестве работы своих чиновников. Авторы законопроекта уверены, что такая система станет дополнительным стимулом для должностных лиц повышать эффективность своей работы и ответственности перед гражданами.

«Мы уверены, что внедрение тайной оценки поможет улучшить взаимодействие между властью и обществом», — отметили депутаты.