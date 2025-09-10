Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.10 / 84.00 10/09 18:30
Нал. EUR 99.30 / 100.49 10/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
1 час назад
220
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 207
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 412
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В РГРЭС назвали причину отключения света в Рязани
Аварийное отключение света произошло в 11:06 10 сентября на Куйбышевском шоссе, улицах Трудовая, Гастелло, Космодемьянской, 1-й проезд Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Рытикова. Отмечается, что причиной стало механическое повреждение сторонней организацией кабельной линии. По данным РГРЭС, свет у большей части потребителей восстановлен. Работы продолжаются.

В РГРЭС назвали причину отключения света в Рязани. Пост об этом опубликован в соцсетях городских электросетей.

Аварийное отключение света произошло в 11:06 10 сентября на Куйбышевском шоссе, улицах Трудовая, Гастелло, Космодемьянской, 1-й проезд Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Рытикова.

Отмечается, что причиной стало механическое повреждение сторонней организацией кабельной линии.

По данным РГРЭС, свет у большей части потребителей восстановлен. Работы продолжаются.

Ранее восстановить электроснабжение обещали в течение четырех часов с момента отключения.