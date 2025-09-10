В РГРЭС назвали причину отключения света в Рязани
Аварийное отключение света произошло в 11:06 10 сентября на Куйбышевском шоссе, улицах Трудовая, Гастелло, Космодемьянской, 1-й проезд Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Рытикова. Отмечается, что причиной стало механическое повреждение сторонней организацией кабельной линии. По данным РГРЭС, свет у большей части потребителей восстановлен. Работы продолжаются.
Ранее восстановить электроснабжение обещали в течение четырех часов с момента отключения.